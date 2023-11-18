وكيل تعليم كفر الشيخ: لا تعطيل للدراسة غدًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه حتى هذه اللحظات لا توجد أي تعليمات بشأن تعطيل الدراسة غدًا بمدارس المحافظة، بسبب التقلبات الجوية، حيث لم يصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أي قرارات بشأن تعليق الدراسة حتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن قرار تعطيل الدراسة من سلطة محافظ كفر الشيخ دون غيره،، وأنه حال صدور أي قرار بتعطيل الدراسة، سيتم الإعلان عنه في الحال حتى يأخذ الطلاب وأولياء الأمور حذرهم، متمنيا،أن تمر هذه الموجة من التقلبات الجوية على خير وأن لا يصاب أحد بمكروه أو سوء.