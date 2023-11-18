وزير خارجية الأردن يبدأ غدا جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن

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يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أيمن الصفدى، يوم غدٍ /الأحد/، جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، فى سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولى لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وأوضح الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن اللجنة الوزارية التى شكلت بموجب قرار القمة العربية الإسلامية التى استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، تضم وزراء خارجية كل من: الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وتبدأ جولتها يوم غدٍ الأحد ووجهتها الأولى هى الصين.



وقال القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم /السبت/، إن أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجية فى الدول التى ستشملها الزيارة، بهدف حشد الدعم الدولى اللازم لإطلاق تحرك دولى فورى وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التى تنتجها هذه الحرب، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.