وزيرة التعاون النرويجية تشكر حكومة مصر لتقديمها المساعدة لأهل غزة ودعمها للسودان

كتب ـ محمود راغب - فاطمة محفوظ - تصوير أحمد معروف

قالت آنا بيث وزيرة التعاون الدولى فى النرويج، أن هناك أكثر من 6 ملايين شخص نزحوا جراء ما يحدث فى السودان بينهم 3 ملايين طفل فروا من الرعب، مضيفة: كل القوانين الإنسانية لا بد أن يتم وضعها فى الاعتبار فلا بد من حماية الأطفال وتقديم الدعم والمساعدة.

وأضافت فى كلمة مسجلة خلال مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، أنه يتم اتخاذ خطوات هامة لتقديم المساعدة وتوصيل الإمدادات للسودانيين.

وتابعت: أعرب عن تقديرى لكل من يعمل فى الأراضى السودانية من منظمات المجتمع المدنى والشكر للحكومة المصرية لتقديمها المزيد من المساعدة لأهل غزة ودعمها السودان.

واستطردت: هناك حاجة ملحة لا بد أن يتم وقف إطلاق النار الآن وعلينا أن نقوم بحماية المدنيين وتوفير حماية لمن يضحون بحياتهم لإنقاذ المدنيين العزل، ولا بد من اتخاذ خطوات راسخة للحد وإيقاف معاناة الشعب السودانى والفلسطيني.

ويشارك في المؤتمر عدد من مجموعات الإغاثة المحلية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ومجموعات النازحين واللاجئين، بالإضافة إلي منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الأمم المتحدة.

ويشهد المؤتمر إلقاء كلمات لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وجان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ووزير التعاون الدولي النرويجي ومندوبة أمريكا بالأمم المتحدة

المؤتمر سيعمل خلال ثلاثة أيام على استعراض الأوضاع الإنسانية في السودان، ونقاش القضايا التفصيلية المتعلقة بقطاعات الحماية الاجتماعية، وهي الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع، وقضايا الوصول والتنسيق والاستفادة من التجارب المحلية ودعمها، والمعوقات اللوجستية لوصول وتوزيع العون الانساني في السودان.

ويشارك في المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية المستقلة، بينها منظمة فكرة للدراسات والتنمية، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة “علاوة على جمعية أطباء النساء والتوليد السودانية، ونقابة الصحفيين السودانيين، بجانب هيئة محامي دارفور، ومحامو الطوارئ، فضلا عن طيف واسع من مجموعات الاغاثة المحلية والمبادرات القاعدية وغرف الطوارئ ومجموعات النازحين واللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الامم المتحدة.