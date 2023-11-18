اليوم السابع
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السبت، 18 نوفمبر 2023 12:50 م
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وزيرة التضامن: زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى لـ 5.2 مليون أسرة

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:31 م
وزيرة التضامن: زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى لـ 5.2 مليون أسرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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وزيرة التضامن

الدعم النقدى

دعم تكافل وكرامة

دعم اسر تكافل وكرامة

زياد دعم تكافل وكرامة

ورشة العمل الحكومية




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