اليوم السابع
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وزيرة إسبانية: إبادة إسرائيل للشعب الفلسطينى "فاشية" ويجب محاكمتهم.. فيديو

السبت، 18 نوفمبر 2023 05:09 م
وزيرة إسبانية: إبادة إسرائيل للشعب الفلسطينى "فاشية" ويجب محاكمتهم.. فيديو ايوني بيلارا
كتب محمد تهامى زكى

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طالبت إيوني بيلارا، وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، حكومة بلادها بقطع العلاقات مع إسرائيل وتقديم حكومة الكيان الصهيونى للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لإبادتها الشعب الفلسطيني.

وقالت بيلارا، عبر حسابها على منصة X: "قبل قرن من الزمان، كانت الهمجية الفاشية متفشية في أوروبا.. دعونا لا ندع نفس الشيء يحدث في فلسطين مع إبادة الشعب الفلسطيني، دعونا نقطع العلاقات مع إسرائيل الآن ونقدم حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

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وسبق ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في القطاع الفلسطيني.

ووعد سانشيز، بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبًا  إسرائيل بوقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة .

 وطالب رئيس الوزراء الاشتراكي بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذى لا يتم احترامه الآن بشكل واضح، كما طالب رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم  الفصائل الفلسطينية منذ هجوم 7 أكتوبر، متعهدا بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.







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