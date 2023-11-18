ننشر مواقيت الصلاة السبت 18/11/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 38: 2

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:49

موعد صلاة الظهر 11:36 م

موعد صلاة العصر 2:33 م

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 11:28

موعد صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:34 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:18