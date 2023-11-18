نقيب الغزل والنسيج: الرئيس السيسى حمل روحه على كفه للقضاء على الإرهاب

كتبت ـ آية دعبس

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين ب الغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يدخر جهدا لبناء الجمهورية الجديدة، مضيفا: لذلك ومن هنا من المنوفية العريقة من أرض الأبطال والزعماء ومن داخل إحدى قلاع الصناعة نحن عمال الغزل والنسيج بكل قطاعاته، لن ندخر جهدا ولا نأخر عملا لاستكمال مسيرة البناء والعطاء المستدام، مشيرا إلي أن بناء مصر الحديثة يتطلب المزيد من الجهد والكفاح والعطاء.

ووجه رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، خلال كلمته بمؤتمر عمالى حاشد لعمال الغزل والنسيج لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات: رسالة إلي جموع الشعب المصري وخاصة عمال الغزل والنسيج، آن الأوان لرد جميل ذلك الرجل الذي حمل روحه على كفه غير مبالٍ وذلك من أجل القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن وأمان المواطن، وأضاف أنه يجب علي الجميع أن يفتح عينيه ويري الحقيقة كاملة فانظروا حولكم ما الأوضاع في لبنان؟ وما الأحوال في سوريا وكيف يعيش إخواننا في فلسطين؟ نصرهم الله وأعزهم فنعمة الأمن والأمان كبيرة جدا.

وأوضح الأمين العام للاتحادين العربي والدولي أن النقابة العامة لا تدخر جهدا في استرداد حقوق عمالها وأنه لم يضار أحد حتى الآن من أي من العاملين بالقطاع دون استثناء، وأن النقابة العامة هي " بيت العمال وحصنهم"، مضيفاً أن التاريخ قد سجل بحروف من نور دور كل العمال المشهود لهم في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، في الحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين للعمل والعامل بشكل خاص.

وينعقد المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، والتي تهدف الي دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، و مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.