نقابة الأطباء ترسل مساعدات طبية إلى غـزة وتدعو للتبرع لتجهيز شحنات جديدة

كتبت ــ آية دعبس

قامت لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء بتجهيز مجموعة من المساعدات كشريحة أولي من المساعدات الطبية والإغاثية لأهالينا في غـزة، لدعم المصابين والجرحى جراء العدوان والعمليات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال، وتم إيصال تلك المساعدات بالاشتراك مع القافلة الإغاثية التي نظمتها جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة مصر العطاء، أن قافلة المساعدات والتي تم تجهيزها من لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، اشتملت على أدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات ومضادات الالتهاب وغيرها، حسب الاحتياجات التي حددها الجانب الفلسطيني، إضافة إلى كميات من مياه الشرب التي هى في أمس الحاجة إليها.

وأكد أمين، أن القافلة تم تجهيزها من خلال التبرعات المالية والعينية للشركات والجهات والأفراد التي تثق في نقابة أطباء مصر وحملونا أمانة إيصالها إلي أهالينا في قطاع غـزة، مشيرا إلى أن لجنة مصر العطاء ستبدأ في توفير مواد غذائية مثل الدقيق والأرز والمياه والمعلبات، إضافة للمستلزمات والأدوية الخاصة بالعمليات والطوارئ.

كما تشارك نقابة الأطباء باقي النقابات المهنية في تنظيم قافلة ضمير العالم، وذلك لدعم اهالينا في غـزة.