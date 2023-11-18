موقف سرفيس جديد قريبا أعلى القطاعات المغطاة من ترعة المريوطية.. صور

كتبت - مرام محمد

أولت محافظة الجيزة اهتمامًا بالغًا باستغلال مسار ترعة المريوطية الاستغلال الأمثل بعد انتهاء أعمال تأهيلها وتغطيتها بالكامل، وذلك بإقامة مشروعات خدمية ترتقي بالمظهر الحضاري وتواجه العشوائية والتكدسات المرورية نتيجة الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كانت أولى محطات نجاح المحافظة في ذلك الملف، إنشاء مجمع سيرفيس حضاري على مساحة 6300م2 أعلى القطاع المغطى بمسار الترعة من شارع الهرم فى اتجاه الجنوب، تلاه مجمع مواقف سرفيس على القطاع المغطى للترعة في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل على مساحة 5100م2.

وضعت المحافظة في خطة تطوير مسار الترعة ما بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني الجاري تنفيذه إنشاء موقف سرفيس حضاري جديد أسوة بمواقف السرفيس التي تم تنفيذها خلال المراحل الأولى من أعمال المشروع، حيث شهد الجزء الأول من مسار ترعة المريوطية بين "فيصل والشيشيني" إنشاء موقف سرفيس نموذجي يستوعب نحو 40 سيارة سرفيس، ويضم عدد 2 كافيتريا ودورات مياه ومقاعد انتظار للمواطنين ومكتب إداري.

جارٍ الانتهاء من التجهيزات النهائية لموقف السرفيس الجديد ليضم بوابات إلكترونية للدخول والخروج وكاميرات مراقبة تغطي الموقف بالكامل من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات وأعمدة إنارة، وأماكن مخططة لوقوف السيارات وأرضيات مدعمة ببالوعات الأمطار.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطة لتشغيل موقف السرفيس الجديد مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين عقب الانتهاء من الأعمال والتجهيزات اللازمة.