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منسق حملة السيسي بالشرقية: سنخرج بجموع غفيرة أمام اللجان مع بدء الانتخابات

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:48 م
منسق حملة السيسي بالشرقية: سنخرج بجموع غفيرة أمام اللجان مع بدء الانتخابات جانب من المؤتمر
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور محمد سليم منسق حملة المرشح الرئيس السيسي، بمحافظة الشرقية، إن المحافظات وعلى رأسها الشرقية ستخرج بجموع غفيرة تصطف أمام اللجان الانتخابية، في الاقتراع المرتقب، من أجل دعم الرئيس السيسي، ولتصدير مشهد للعالم اجمع يوضح مدي الدعم والتأييد للرئيس خلال الإنتخابات الرئاسية2024،  وتوجيه رسالة للعالم إن الرئيس السيسي لا بديلا عنه لقيادة مصر.
 
جاء ذلك في مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة انطلق المؤتمر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضر المؤتمر أمناء الأمانات المختلفة والأمناء المساعدين وجموع غفيرة من المواطنين من كافة قرى ومراكز المحافظة حاملين اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم الكامل والتام خلف الرئيس السيسي.
 
بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم اعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي إستعرض أهم الإنجازات التي تحققت علي أرض مصر خلال السنوات الماضية.
 






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