مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: ما حدث فى مجمع الشفاء جريمة حرب

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي من إخلاء قسري جريمة حرب.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت اليوم السبت، في إخلاء مستشفى الشفاء من المرضى والمصابين بالقوة.

من ناحية أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا، مما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2850 منذ السابع من الشهر الماضي.

وذكر النادي -في بيان- أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطنا على الأقل بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.