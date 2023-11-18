اليوم السابع
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199 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين.. فيديو

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:56 م
مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين.. فيديو

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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى الشقيق، أطلق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بمختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية  لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
 
تتضمن القافلة أكثر من 2510 أطنان تحتوي على كافة الاحتياجات الملحة والضرورية، وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين كما تتضمن  القافلة الطبية الأجهزة الطبية مثل (أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين) وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية، والخيوط الجراحية والمخدر ، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات: الأولى والثانية والثالثة، وبدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.
 
كما شملت القافلة 1613 طنا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول بدون طهي مثل: "التونة، واللحوم المعلبة، والمربى، والحلاوة، والأجبان، وعسل النحل، والتمور، والبسكويت، والفول المعلب، والخضار المعلب، والطحينة، والبطاطا الحلوة، ورقائق البطاطس، والشعرية سريعة التحضير، والحلويات المعلبة " ،بالإضافة إلى المياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

 







قافلة صندوق تحياة مصر

غزة

المساعدات

رئيس الوزراء




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