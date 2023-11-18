مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر فى قطاع غزة

رامى محيى الدين

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة، وأن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في القطاع في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

وأشار الهباش إلى أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث، وأن الفلسطينيين يواجهون حـرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأضاف: مستعدون للسير في كل الطرق التي تكفل حماية مواطنينا وتوفير المساعدات لهم، مؤكدا أن إسرائيل تواصل انتقامها من الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.