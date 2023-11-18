مرصد الأزهر يسلط الضوء على قرى دمرها الإرهاب الصهيونى.. قرية "كدنا" نموذج

كتب لؤى على

سلط مرصد الأزهر الضوء على قرية "كدنا" والتى هُجِّر أهلُها في أكتوبر سنة 1948م، وذلك ضمن سلسلة حتى لاننسى للتعريف بالإرهاب الصهيونى ، وقال المرصد كانت القرية تقع على المنحدرات السفلى لجبال الخليل، وتبعد عن الخليل 27 كيلو مترًا، وقد عُرفت هذه القرية أيام الصليبيين باسم "كِدنا" كانت منازلها مبنية من الحجارة، ومحاطة بالحدائق، وتستمد مياهها من عدة آبار تقع في الوادي إلى الشمال منها. وكان سكانها من المسلمين، ومصدر أرزاقهم من الزراعة وتربية الحيوانات، وقد احتوى أحد مواقع "كدنا" الأثرية على بقايا قلعة، وأُسس أبنية دارسة، وكهوف كانت آهلة، وصهاريج مياه.

احتُلت القرية -في الظروف نفسها التي احتُلت عجور فيها- في سياق عملية "يوآف". وكان لواء "غفعاتي" التابع للكيان الصـ.هيـ.وني هو الذي احتلها. ويتفق عدد من المصادر على أن القرية سقطت في 22 -23أكتوبر 1948م. ويذكر المؤرخ الصهيوني "بِني موريس" أن مَن تخلف من السكان طُردوا مثلما حدث لغيرهم من سكان القرى التي سقطت في تلك العملية.

القرية اليوم تحولت فيها المنازل إلى حطام، وسُويت بالأرض حتى اكتست بالنباتات البرية، وينبت فيها نبات الصبار، وأشجار الخروب والزيتون، والمنطقة مسيجة بأكملها، ويستعملها المزارعون الصـ.هـ.اينة مرعى للمواشي.