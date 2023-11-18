اليوم السابع
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محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لـ 2 ديسمبر

السبت، 18 نوفمبر 2023 02:54 م
محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لـ 2 ديسمبر المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بخلية الإسماعيلية، لجلسة 2 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
 
 






خلية الاسماعيليه

الجنايات

حيازه اسلحه

عمليات عدائية

المستشار محمد السعيد الشربينى



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