محاكمات × 24 ساعة.. حجز قضية اللجان النوعية للحكم وتأجيل خلية الإسماعيلية

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم، نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها حجز محاكمة المتهمين بخلية اللجان النوعية للنطق بالحكم.



اللجان النوعية

حجزت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، والمعروفة بـ" اللجان النوعية بحلوان " لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، لجلسة 2 مارس للنطق بالحكم.



خلية الإسماعيلية

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بخلية الإسماعيلية، لجلسة 2 ديسمبر لمرافعة الدفاع.



قتل

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة تاجر أدوات منزلية، لاتهامه بقتل شيف عمدًا، دفع حياته ثمنًا للدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين لجلسة 23 نوفمبر.

سرقة بالاكراه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ا.س"، بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالسرقة بالإكراه.