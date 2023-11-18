محافظ القليوبية: إزالة 865 حالة تعد على الأرض الزراعية وتحرير 379 محضرًا

القليوبية إبراهيم سالم

تابع، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لمُتابعة انتظام سير أعمال إزالة كافة صور التعديات سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة.

وتمكنت الحملة اليوم، بمراكز ومدن وأحياء المحافظة من تنفيذ 53 حالة إزالة على مساحة 1 فدان و23 قيراطا و9

أسهم، كما تمت إزالة 30 حالة بناء مخالف على مساحة 6136م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وأوضحَ محافظ القليوبية، أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات تمكنت اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر وحتى اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر من إزالة 865 حالة على مساحة 49 فدان، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و380 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 50219م2، وتم تحرير 379 محضر للمخالفين (مباني/زراعة).

وشددَّ "الهجان"، خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

والجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن 114، أو الإتصال بالرقم الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624.