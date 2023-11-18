مؤتمر حاشد لمستقبل وطن في كفر الشيخ بحضور الآلاف لدعم وتأييد السيسي.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن فى محافظة كفر الشيخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور الآلاف من أبناء المحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، بمنطقة أرض المطار بمدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة.

حضر المؤتمر الجماهيرى، المهندس عبدالحميد دمرداش الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية والمهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة والأمناء المساعدين بالمحافظة، الدكتور على أبو شوشة والحاج عصام عبدالغفار، وتوفيق أبو أحمد، ومحمد الغنام، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالكامل، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وعقب السلام الجمهورى بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، رحب المهندس فوزى الرفاعى، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة بالحضور، ثم تحدث عن التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية والتى لا يستطيع مجابهتها إلا الرئيس السيسى، مؤكداً أننا جئنا اليوم لنقول للرئيس السيسى نحن معك ياريس لنكمل مسيرة الإنجازات التى تحققت على أرض مصر.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس السيسى، هذا الرجل الذى حمل روحه على كتفه، لإعادة هذا الوطن إلى أهله بعد اختطافه قبل ثورة يونيو، رجل على قدر عظمة التاريخ وعبقرية الجغرافيا والمكان، وأصالة المصريين نختار السيسى لنستكمل البناء وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التى تبناها الرئيس السيسى.

وأضاف المهندس عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالجمهورية، أن مستقبل وطن اكبر حزب سياسى فى مصر مشيدا بالتنظيم قائلا : الحمد الله اطمأننت لهذا العدد الكبير بالمؤتمر، فنحن نؤيد الرئيس لأن إنجازاته واضحة على مستوى كل القطاعات البلد كانت "مهلهلة" مشتتة صراعات ولا أمن ولا استقرار، وهناك صراع بين فئات الشعب وقتها، وبعد تولى الرئيس تناول كل الملفات الشائكة، فى كل القطاعات، وأهمها تسليح الجيش، و100 مليون صحة، واكتشاف الغاز، والمشروعات الزراعية.

وقال الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، إننى ابدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا فى سربه لديه قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا، والحمدلله أن مصر الأمن والأمان بفضل الله، ثم القيادة السياسية الحكيمة، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشرطتها وشعبها، ونرى فى كل يوم إنجازات عديدة.

وأضاف القمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة البابا كيرلس ومارى مينا، وعضو بيت العائلة اسمحوا لى أن أتكلم باسم شعب مصر، وليس الكنيسة فقد حاول الأعداء إثارة فتنة، ولكن شعب مصر سيظل يدا واحدة، فعندما تسلم الرئيس السيسى المسئولية، كانت مصر مهلهلة والريس قال معى شعب مصر، وكان لا يوجد تعليم ولا صحة ولا مشروعات قومية، وبدأ الرئيس يعمل على جميع المحاور فى الداخل والخارج، وأصبح يعمل ثم يعلن، وليس العكس، وأصبح لدينا مشروعات عملاقة عديدة فى جميع المجالات، وفى محافظة كفرالشيخ مشروعات كثيرة منها، وعلينا أن ننظر إلى الدول المحيطة، ومنظر لمصر ونعرف قيمة هذا الرجل الذى أعطاه الله الحكمة، ونحن نقف وراء الرئيس الذى حافظ وصان أرض مصر المحروسة، ولذا أقول لكم أن أيام الانتخابات هى أيام رد الجميل للرئيس.

وقال الدكتور عبدالناصر شهاوى، مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة كفرالشيخ، اجتمعنا اليوم لنعلن للعالم أجمع فى هذه الحقبة التى يمر بها العالم العربى والإسلامى، هذه الفترة تتطلب أن نتكاتف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالاتحاد قوة، وقال الله تعالى" وأطيعوا الله ورسوله فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، والتشرذم والتناحر والفرقة ضيعت الدول المجاورة، والأعداء يخططون لنا ولكن الله سيحفظ مصر، وشعبها بقيادة زعيمنا الرئيس السيسى.

وقال المهندس توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد بالمحافظة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن، الكيان الوطنى الشامخ كله خلف الرئيس، ونحن جميعا سنخرج فى أيام الانتخابات، لنقول للرئيس نحن معك، وعلى أتم الاستعداد بكوادرنا المنتشرة فى جميع المحافظات والمراكز، وندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه، اللهم آمين.

وأكدت الدكتورة غادة النحاس، أمينة المرأة، أنها تقدم الشكر للرئيس على ما قدمه للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن المرأة مستعدة فى محافظة كفرالشيخ، كما باقى المحافظات، للوقوف خلف الرئيس، لتحقيق أكبر مشهد سيشهده التاريخ بإذن الله، فالرئيس أعطى للمرأة جميع المناصب السياسية والتنفيذية، وسنرد الجميل بمشيئة الله، ونقول نحن معك، وفى ظهرك ياريس.

وأضاف اللواء أسامة الاتربى، المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكفرالشيخ، أن ما قدمه الرئيس السيسى لمصر، يستحق منا جميعا أن نتكاتف، ونتلاحم، ونذهب إلى صناديق الانتخابات، لنقول نعم للرئيس السيسى الذى حافظ على أرض مصر، وأقام العديد من المشروعات فى كافة المجالات، ولابد أن يستكمل المسيرة معنا، لننعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وقدم محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ فى كلمته الشكر لحزب مستقبل وطن بجميع قياداته، مؤكداً أن ما تحقق فى مصر كان يحتاج 90 سنة، لتحقيقه، وليس 9 أو 10 سنوات، لافتا إلى أن محمد على بانى مصر الحديثة، والرئيس السيسى بانى مصر المعاصرة، فتم تسليح جيشنا الباسل، بغواصات وطائرات رافال، وجميع أنواع الأسلحة، ناهيك عن المشروعات الضخمة، فمن يستطيع أن يسد فراغ هذا الرجل، انتخاب الرئيس ضرورة وطنية وضرورة حتمية، كنا نعانى بعد اختطاف مصر، لولا عناية الله، هذا الرجل أكرمنا الله به فى هذا التوقيت، ليحفظ الله به مصر، ويحفظنا جميعا، فلابد أن نقف خلف الرئيس فى الانتخابات.

وقالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، أن الرئيس السيسى رفض الكثير من العروض من أجل مصر، وقال لا، فى وقت نعانى فيه من أزمة اقتصادية، وقبل الانتخابات رفض عروضا كثيرة من أجل مصر، والان الكل يعرف أن مصر قوية، ولها قائد قوى، عاشت مصر حرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فأقل شيء أن نقول له نعم لاستكمال المسيرة.

قال اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسى كان ينظر إلى المستقبل، عندما كان يهتم بتسليح الجيش المصرى، فهل تصورتم لما لا يتم التفريط فى ذرة رمل من سيناء؟، هل نسيتم دماء شهدائكم على أرض سيناء؟، أن كنتم نسيتم، فلم ينس عبدالفتاح السيسى أرض سيناء من 2014، وهناك قوى خارجية وداخلية، تصدر لنا الإحباط والخونة الذين أشعلوا جميع الدول المجاورة، لتطبيق صفقة القرن التى تصدى لها الرئيس فقال مصر خط أحمر وتصفية فلسطين خط أحمر، فهل هذا الرجل لايستحق رد الجميل؟ نحن لا نطلب أن تبذلوا أرواحكم فى سبيل الوطن، نطالبكم فقط بالتواجد أيام الانتخابات، لنثبت أن مصر داعمة، لقيادتها السياسية، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحيا مصر.



الحرص على متابعة فقرات المؤتمر



الحضور الكبير من الأهالي



الحضور الكثيف من الأهالي



الحضور بالمنصة الرئيسيية



الحضور من أهالي كفر الشيخ



اهتمام للحضور من الأهالي



جانب كمن الحضور الكبير



جانب من الحضور



حضور عدد من الاهالي



حضور كبير في المؤتمر



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