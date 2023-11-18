اليوم السابع
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السبت، 18 نوفمبر 2023 07:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لبنان.. تبادل لإطلاق النار بين دورية عسكرية ومطلوبين أثناء مداهمة فى بعلبك

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:18 م
لبنان.. تبادل لإطلاق النار بين دورية عسكرية ومطلوبين أثناء مداهمة فى بعلبك الجيش اللبنانى
أ ش أ

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 أعلن الجيش اللبنانى إصابة مطلوب فى تبادل لإطلاق النار اليوم /السبت/ بين دورية عسكرية ومطلوبين بحى الشراونة ببعلبك، مؤكدا ضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخيرة، إضافة إلى سيارة غير قانونية.

وأكد الجيش اللبنانى أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهمت اليوم منازل مطلوبين فى حى الشراونة ببعلبك، وتعرضت لإطلاق نار دون وقوع إصابات بين العسكريين؛ فردت - بالمثل - ما أدى إلى مطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دوريات للجيش فى تواريخ سابقة بواسطة أسلحة حربية؛ ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين.


وأوضح الجيش أن المصاب تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.







لبنان

الجيش اللبنانى

بيروت

بعلبك

الشراونة



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