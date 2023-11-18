قوات الاحتلال الإسرائيلى تجبر المرضى والمصابين على إخلاء مستشفى الشفاء

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت اليوم السبت، في إخلاء مستشفى الشفاء من المرضى والمصابين بالقوة.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي في غزة -في تصريحات صحفية من داخل المستشفى- إن قوات الاحتلال أبلغتهم بأن عليهم إخلاء المجمع من الموظفين والمرضى والجرحى.

وأضاف أن هناك حالة هلع وخوف شديدة لكنه أكد أن الأطباء لن يغادروا المستشفى إلا مع المرضى.