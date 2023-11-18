ضبط 3 عصابات للاتجار في العملة بالسوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات وترويجها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة قيام شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).. تم ضبطه حال تواجده بمكسنه وبحوزته (جهاز "لاب توب" - طابعة ألوان - 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمين بالشرقية) وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية")، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مهندس، بأنه حال تواجده أمام العقار محل سكنه تقابل مع "أحد الأشخاص مجهول" تعرف عليه من على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لتغيير عمله أجنبية.. وأثناء التحدث معه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وقام بإستقلال سيارة ولاذ بالفرار.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وقائدها وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) "تم ضبطه" حال تواجده بمحافظة الشرقية، وبحوزته (جزء من المبلغ المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما إعترف بقيامه بالإستعانة بكل من (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تم ضبطهما، لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية، وعقب إستبداله المبلغ المالى قام بإخفائه لدى (مالك مركز زيوت "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسماعيلية) تم ضبطه، وبحوزته المبلغ المشار إليه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم أيدها.