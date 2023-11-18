صندوق تحيا مصر يستعرض فيلما تسجيليا عن قافلة المساعدات الإنسانية لغزة

كتب مدحت وهبة وهند مختار تصوير خالد كامل

استعرض صندوق تحيا مصر فيلما تسجيليا عن قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لقطاع غزةـ حيث تتضمن الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات"، والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.

وأعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر، وسحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة المصرى، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.