صندوق تحيا مصر يستعد لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. صور

كتب ـ مدحت وهبة ـ هند مختار ـ تصوير خالد كامل ـ إبراهيم سعيد

انتهى صندوق تحيا مصر من الاستعدادت الخاصة لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة بعد قليل، تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهى "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.



قوافل المساعدات لصندوق تحيا مصر



قوافل صندوق تحيا مصر



كراتين المياه ضمن قافلة تحيا مصر



مراتب ضمن قوافل المساعدا ت الإنسانية



مولدات كهربائية ضمن قوافل المساعدات



نتشاركك من أجل الإنسانية.. قوافل صندوق تحيا مصر تواصل التجهيز



أجهزة طبية لنقل المصابين داخل قطاع غزة



أجهزة طبية ضمن قافلة المساعدات إلى غزة



الأدوية ضمن قافلة المساعدات إلى غزة



الإسعافات الأولية ضمن قافلة تحياة مصر



الشاحنات تستعد بقوافل المساعدات



الشاحنات تستعد لبدء الانطلاق



الشاحنات تستعد للانطلاق بقوافل المساعدات



المواد الغذائية ضمن قافلة المساعدات



المواد الغذائية ضمن قوافل المساعدات



تجهيز شاحنة ضمن قوافل صندوق تحيا مصر



تجهيز الشاحنات بالمساعدات الإنسانية



جانب من قوافل المساعدات



جزء من مكونات قافلة المساعدات إلى غزة



شاحنات صندوق تحيا مصر



شاحنات قوافل صندوق تحيا مصر



صندوق تحيا مصر إهداء من شعب مصر إلى شعب فلسطين