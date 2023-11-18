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سيناتور أمريكي: كارثة إنسانية مروعة في غزة وعلى إسرائيل وقف القصف الآن

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:16 ص
سيناتور أمريكي: كارثة إنسانية مروعة في غزة وعلى إسرائيل وقف القصف الآن بيرنى ساندرز
كتب محمد تهامى زكى

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أكد السيناتور الأمريكى المستقل بيرنى ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أن ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية مروعة وأنه يجب على إسرائيل بوقف القصف وإطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والوقود لأهالي القطاع الفلسطيني.

وكتب ساندرز، عبر حسابه على تويتر: "هناك كارثة إنسانية مروعة في غزة ويجب على إسرائيل أن توقف القصف الآن وأن تسمح بوصول كميات هائلة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود لمن يحتاجون إليها"، مضيفا: "ولا يستطيع الكونجرس تمرير مشروع قانون إنفاق تكميلي يسمح باستمرار هذه الإجراءات".

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السيناتور الأمريكى المستقل بيرنى ساندرز

وسبق وأعرب ساندرز عن تأييده للتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، التى تحدث فيها عن أن الموقف فى الشرق الأوسط يتطلب تأملا وتحليلا دقيقا، ودعا إلى ضرورة استخدام مساعدات واشنطن لتل أبيب لإجبار إسرائيل على التغيير.

وقال ساندرز فى مقابلة مع شبكة "سى أن إن": لو أن إسرائيل تريد هذه الأموال، عليها أن تغير استراتيجيتها العسكرية، داعيا إلى تطبيق حل الدولتين.

وانتقد بيرنى ساندرز، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قائلا أنه يأمل فى أن تتم الإطاحة به من المنصب. وأضاف: لديك حكومة يمينية فى إسرائيل، وهى حكومة عنصرية. لكن الخبر السار هو أن آخر استطلاع للرأى، فقط 18% من شعب إسرائيل يريدون بقاء نتنياهو فى منصبه. أتمنى أن يتخلصوا منه. آمل أن يشكلوا حكومة تتفهم خطورة الأزمة".

 

 







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