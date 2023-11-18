اليوم السابع
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سماع مرافعة النيابة في محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية خلال ساعات

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:00 ص
سماع مرافعة النيابة في محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية خلال ساعات المستشار محمد السعيد الشربينى -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بخلية الإسماعيلية.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
 
 






خلية الاسماعيليه

الجنايات

حيازه اسلحه

عمليات عدائية




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