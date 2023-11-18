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رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: ما يحدث فى غزة سلسلة من جرائم الاحتلال

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:12 ص
رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: ما يحدث فى غزة سلسلة من جرائم الاحتلال غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، إن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز، متابعا: "إسرائيل تريد توظيف أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها".

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "ما يحدث في غزة سلسلة من الجرائم الإسرائيلية".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 

 







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