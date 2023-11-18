رئيس حملة السيسى: مرشحنا قدم كثيرًا وعازم على المزيد خلال المرحلة المقبلة

كتب الأمير نصرى

قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن الدستور منح الحق لكل مواطن مصرى يرى فى نفسه المؤهلات وتتوافر فيه الشروط أن يتقدم للانتخابات الرئاسية، ونحترم جميع المرشحين ونؤمن بأن ذلك حقهم ونشترك فى أرضية واحدة.

وأضاف المستشار فوزى، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن وجود 3 أحزاب فى منافسة رئاسية أمر صحى سيبنى عليه فى المستقبل، ونؤكد أن توجيه مرشحنا لنا باحترام الجميع والتعامل معهم بشرف وإنصاف.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى له إنجازات وتجربة ومعروف من الشعب، وننظر فى الحملة للمنافسة مع الإحصائيات السابقة، ونتنافس مع مرشحين، ونكرة كلمة "الرئيس ناجح ناجح" وهى دعاية سلبية، ونسعى لإخراج مشهد انتخابى به زخم ونحرص على أكبر مشاركة شعبية فى الانتخابات المقبلة.

وأكد محمود فوزى أن ما حدث فى غزة جعل المواطن يستشعر أهمية عنصر الأمن والأمان، ومواقف الدولة المصرية ثابتة لما يحدث فى القطاع، مشيرا إلى أن التعليم فى مصر بدأ يتحسن والقادم أفضل، ومن الإنصاف نقول أن الحالة الصحية فى تطور كبير، والبطالة تقل والمشروعات تستوعب عدد كبير من العمالة، والحد الأدنى للأجور يتم مراجعته دوريا، ويجب أن نعتمد على أنفسنا ونعمل بشكل أكثر، موضحا أن زيارة الحملة لدار الإفتاء تأكيدا على قيمة المؤسسة.

وتابع رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى: "مرشحنا معروف، وقدم ما لديه، وعازم على تقديم المزيد، ونأمل فى أشقائنا المصريين بالخارج وكذلك فى الداخل النزول للتصويت، وحريصون على المشاركة بكفاءة وفاعلية فى اليوم الأول فى الساعات الأولى، وحريصون على كل صوت.