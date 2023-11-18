رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر أبدا وسيستمر إرسال المساعدات لأهالينا فى غزة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر، اليوم السبت، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة.
وقال رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثى المساعدات التى وصلت قطاع غزة من مصر، قائلا "وهذا رد فعل تلقائى من الدولة المصرية للشعب الفلسطيني وأهل غزة.
وتابع رئيس الوزراء، قافلة صندوق تحيا مصر تضمنت كل المستلزمات والمعدات والسلع ، قائلا،" مصر ودورها الكبير والمحورى واضح تماما والعالم يقدر هذا الدور .. ولن نتأخر أبدا وستسمر هذه المساعدات لأهالينا فى قطاع غزة".
وتابع رئيس الوزراء، "أوجه الشكر لكل من قام بالمساعدة فى تنظيم فى هذه القافلة".
وأطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة (تريلا محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.
المتطوعون بقوافل مساعدات صندوق تحيا مصر
المشاركون فى فاعلية اطلاق قوافل مساعدات تحيا مصر إلى غزة
جانب من الفاعلية (2)
جانب من الفاعلية
رئيس الوزراء بتفقد قوافل المساعدات لأهالينا فى غزة
رئيس الوزراء خلال مشاركته فى اطلاق قوافل مساعدات تحيا مصر لغزة
رئيس الوزراء لحظة وصوله لإطلاق قوافل صندوق تحيا مصر لغزة
رئيس الوزراء ووزير الصحة
رئيس الوزراء يتفقد شاحنات قوافل المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد شاحنات قوافل صندوق تحيا مصر
رئيس الوزراء يستمع لشرح عن تفاصيل قوافل المساعدات
رئيس الوزراء يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة (2)
رئيس الوزراء يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة
رئيس الوزراء يعلن إطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر إلى غزة
شاحنات قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
قوافل المساعدات الانسانية لقطاع غزة
قوافل مساعدات تحيا مصر لغزة
كلمة رئيس الوزراء بفاعلية اطلاق قوافل مساعدات لأهل غزة
وزير الصحة خلال مشاركته فى اطلاق قوافل مساعدات إلى غزة
رئيس الوزراء يتفقد محتوى قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الوزراء يتابع سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بقوافل صندوق تحيا مصر
مدبولى يتفقد شاحنات قوافل صندوق تحيا مصر
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الفاعلية
العناصر الشرطية لتيسير حركة القوافل والمرور
المتطوعات فى قوافل المساعدات الإنسانية لغزة
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