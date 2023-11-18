رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر أبدا وسيستمر إرسال المساعدات لأهالينا فى غزة

كتب ــ مدحت وهبة - هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر ، اليوم السبت، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة.

وقال رئيس الوزراء، إن أكثر من ثلثى المساعدات التى وصلت قطاع غزة من مصر، قائلا "وهذا رد فعل تلقائى من الدولة المصرية للشعب الفلسطيني وأهل غزة.

وتابع رئيس الوزراء، قافلة صندوق تحيا مصر تضمنت كل المستلزمات والمعدات والسلع ، قائلا،" مصر ودورها الكبير والمحورى واضح تماما والعالم يقدر هذا الدور .. ولن نتأخر أبدا وستسمر هذه المساعدات لأهالينا فى قطاع غزة".

وتابع رئيس الوزراء، "أوجه الشكر لكل من قام بالمساعدة فى تنظيم فى هذه القافلة".

وأطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة (تريلا محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.