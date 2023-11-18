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رئيس الوزراء: مصر بقيادة الرئيس السيسى لها دور محورى فى التعامل مع أزمة غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:41 ص
رئيس الوزراء: مصر بقيادة الرئيس السيسى لها دور محورى فى التعامل مع أزمة غزة الدكتور مصطفى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية ودورها الكبير والمحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة داخل قطاع غزة، متابعا: "العالم كله يقدر الدور المصري في هذا الشأن، وإن شاء الله إحنا لا نتأخر ابدأ، وسوف تستمر هذه المساعدات على مدار اليوم والساعة لأهل قطاع غزة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال تفقد قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة تستقبل بصورة منتظمة الجرحى والمصابين ومن يحتاجون إلى العمليات الجراحية طبقا للظروف وما يمكن دخولهم، وبنحاول بقدر الإمكان إدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة لقطاع غزة".

 







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