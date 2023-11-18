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رئيس الوزراء: أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة لقطاع غزة من الدولة المصرية

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:30 ص
رئيس الوزراء: أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة لقطاع غزة من الدولة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الظرف الإنساني الرهيب الذي يمر به أهل غزة كان محفزا للشعب المصري وكل المؤسسات المصرية من أجل انطلاق المساعدات الإنسانية لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة.  

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تفقد قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن لقطاع غزة طلعت من مصر أو مصدرها مصر وكل شعوب العالم مجتمعة التلت الأخر.. ودي مش أي شيء أو نفاخر بهذا الموضوع ولكنه رد فعل تلقائي من الدولة المصرية والشعب المصري نفسه".

 

 







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