اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 06:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة المفوضية الأوروبية: جهود مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب

السبت، 18 نوفمبر 2023 05:49 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: جهود مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب رئيسة المفوضية الأوربية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الجهود التي تبذلها مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب، مشيرة إلى أن المفوضية تقدم دعما لوجيستيا إضافيا لمصر لدعم الجهود المبذولة.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها على منصة X ، وهي تتجول في معبر رفح بمدينة العريش المصرية، قائلة: "في معبر رفح الحدودي، فإن الجهود التي تبذلها مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب، إننا نتفق جميعا على ضرورة وصول المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، ونحن نقدم دعمًا لوجستيًا إضافيًا لمصر وندعم الجهود المبذولة لإيجاد طرق إضافية".

 

 

وأعربت عن سعادتها بتسليم مساعدات الاتحاد الأوروبي للهلال الأحمر المصري، قائلة: "سعيدة بتسليم مساعدات الاتحاد الأوروبي للهلال الأحمر المصرى، كل هذا أصبح ممكنا بفضل التعاون الكبير أيضا مع السلطات المصرية والأنوروا، كما نقوم بتزويد مصر بالمعدات الطبية لعلاج الجرحى المدنيين من غزة".

Capture
 

وسبق وأكدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة، مقدمة الشكر لمصر على دورها في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددة على اتفاقها مع الرئيس السيسي على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين.

وكتبت أورسولا، عبر حسابها على منصة X: "بحثت مع الرئيس السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة وشكرت مصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المستضعفين".

وأضافت: "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين".

1
 

 

2
 

 







اورسولا فون دير لاين

العريش

معبر رفح

رئيسة المفوضية الأوربية

المفوضية الاوربية

غزة



الموضوعات المتعلقة

مصر ركيزة استقرار الشرق الأوسط.. رئيسة المفوضية الأوروبية تنضم لقائمة الزيارات المتتالية لزعماء أوروبا لبحث أزمة غزة.. وصحف: التكتل يعمق العلاقات مع القاهرة لدورها الرئيسى فى حل الأزمة ولمواجهة تداعيات الحرب

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:30 م

رئيس المفوضية الأوروبية تتفقد المساعدات الدولية بالعريش وتصل معبر رفح.. صور

السبت، 18 نوفمبر 2023 03:49 م

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى معبر رفح البري

السبت، 18 نوفمبر 2023 03:44 م

رئيسة المفوضية الأوروبية: نتفق مع مصر على مبدأ عدم تهجير الفلسطينيين

السبت، 18 نوفمبر 2023 03:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة