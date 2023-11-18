رئيسة المفوضية الأوروبية: جهود مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب

كتب محمد تهامى زكى

أكدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الجهود التي تبذلها مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب، مشيرة إلى أن المفوضية تقدم دعما لوجيستيا إضافيا لمصر لدعم الجهود المبذولة.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها على منصة X ، وهي تتجول في معبر رفح بمدينة العريش المصرية، قائلة: "في معبر رفح الحدودي، فإن الجهود التي تبذلها مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب، إننا نتفق جميعا على ضرورة وصول المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، ونحن نقدم دعمًا لوجستيًا إضافيًا لمصر وندعم الجهود المبذولة لإيجاد طرق إضافية".

At the Rafah border post, Egypt’s efforts to channel aid towards Gaza are impressive.



We all agree that more aid needs to reach the Palestine people in Gaza.



We provide additional logistical support to Egypt and we back efforts to find additional routes. pic.twitter.com/FuZKdFJgAM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2023

وأعربت عن سعادتها بتسليم مساعدات الاتحاد الأوروبي للهلال الأحمر المصري، قائلة: "سعيدة بتسليم مساعدات الاتحاد الأوروبي للهلال الأحمر المصرى، كل هذا أصبح ممكنا بفضل التعاون الكبير أيضا مع السلطات المصرية والأنوروا، كما نقوم بتزويد مصر بالمعدات الطبية لعلاج الجرحى المدنيين من غزة".





وسبق وأكدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة، مقدمة الشكر لمصر على دورها في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددة على اتفاقها مع الرئيس السيسي على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين.

وكتبت أورسولا، عبر حسابها على منصة X: "بحثت مع الرئيس السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة وشكرت مصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المستضعفين".

وأضافت: "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين".







