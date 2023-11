رئيسة المفوضية الأوروبية: جهود مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب

أكدت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الجهود التي تبذلها مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب، مشيرة إلى أن المفوضية تقدم دعما لوجيستيا إضافيا لمصر لدعم الجهود المبذولة.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها على منصة X ، وهي تتجول في معبر رفح بمدينة العريش المصرية، قائلة: "في معبر رفح الحدودي، فإن الجهود التي تبذلها مصر لتوجيه المساعدات نحو غزة مثيرة للإعجاب، إننا نتفق جميعا على ضرورة وصول المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، ونحن نقدم دعمًا لوجستيًا إضافيًا لمصر وندعم الجهود المبذولة لإيجاد طرق إضافية".

At the Rafah border post, Egypt’s efforts to channel aid towards Gaza are impressive.



We all agree that more aid needs to reach the Palestine people in Gaza.



We provide additional logistical support to Egypt and we back efforts to find additional routes. pic.twitter.com/FuZKdFJgAM