حملة "السيسى" تبرز عباراته الشهيرة بمؤتمر "حكاية وطن": مصر لا تخاف ولا تسقط

محمد الجالى- هند مختار

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ، عباراته الشهيرة من كلمته التى ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، الذى اختتم فعالياته فى الثانى من أكتوبر الماضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي أعلن خلاله ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الرئيس السيسى، خلال هذه الكلمة :"لا خوف على أمة، يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها ولا تنكسر أمة، تجرد شبابها من الهوى، إلا عشق الوطن كشباب مصر ولا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني.. فيقيني في أمتنا، أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط بل تعلو فوق تحدياتها، لتصنع للمجد أهرامًا، وللحضارة تاريخًا".

كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"