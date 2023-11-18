اليوم السابع
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جيش الاحتلال: نوسع العمليات البرية في غزة ونستهدف جباليا والزيتون

السبت، 18 نوفمبر 2023 05:26 م
جيش الاحتلال: نوسع العمليات البرية في غزة ونستهدف جباليا والزيتون المتحدث باسم جيش الاختلال الإسرائيلي
رامى محيى الدين

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قال المتحدث باسم جيش الاختلال الإسرائيلي إننا نقوم بتوسيع العمليات البرية في قطاع غزة ونستهدف الآن جباليا والزيتون، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "قصف إسرائيلي متواصل ومكثف لعدد من المواقع داخل قطاع غزة"؛ حيث يتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.

 

 







المتحدث باسم جيش الاختلال الإسرائيلي

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قطاع غزة

جباليا

الزيتون




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