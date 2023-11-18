تقرير دولى يؤكد ضرورة وضع تدابير تمنع الشركات من استغلال قوتها السوقية

كتب عبد الحليم سالم

واصلت سلاسل القيمة العالمية توسعها فى عام 2022، كما يتضح من تزايد حصة المدخلات الأجنبية في الصادرات وزيادة معدلات مشاركة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ورغم أن هذا يبشر بالخير لنشر فوائد التجارة إلى المزيد من الشركات والعمال والاقتصادات النامية، وفقا لتقرير تنمية سلاسل القيمة العالمية، وبحسب موقع منظمة التجارة العالمية، إلا أن التقرير يشير إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن الاعتماد على عدد صغير من الاقتصادات في منتجات معينة، ويسلط الضوء على مدى ضعف سلاسل القيمة العالمية أمام التوترات التجارية المتزايدة والأزمات العالمية.

التقرير الذي يحمل عنوان "تقرير تنمية سلاسل القيمة العالمية 2023: سلاسل القيمة العالمية المرنة والمستدامة في الأوقات المضطربة"، منشور مشترك صادر عن بنك التنمية الآسيوي (ADB)، ومعهد الاقتصادات النامية - منظمة التجارة الخارجية اليابانية (IDE-JETRO)، ومؤسسة الأبحاث ، ومعهد سلاسل القيمة العالمية في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي (UIBE) في بكين، ومنظمة التجارة العالمية.

وقال التقرير: "لقد كشفت الاضطرابات الأخيرة المرتبطة بالجائحة عن نقاط ضعف طويلة الأمد في سلاسل القيمة العالمية، وخاصة تلك المرتبطة بالإفراط في التركيز والاعتماد المفرط على اقتصاد واحد أو منطقة واحدة لتوريد المنتجات الحيوية - وهو الظرف الذي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة. ومع ذلك، فإن الهيكل الحالي لسلاسل القيمة العالمية معقد وأدى إلى فوائد كبيرة للشركات والمستهلكين على مستوى العالم. المقدمة المشتركة للنشر.

وأضاف: "لا يمكن تحقيق المرونة والاستدامة دون الشمول، ولضمان أن تدعم سلاسل القيمة العالمية التنمية الشاملة، يجب الاستمرار في خفض الحواجز أمام التكامل ووضع تدابير تمنع الشركات من استغلال قوتها السوقية على حساب صغار الموردين."

ويقدم التقرير تحديثًا للاتجاهات في سلاسل القيمة العالمية مع بيانات جديدة تمتد حتى عام 2022، مما يسلط الضوء على أن سلاسل القيمة العالمية تظل جزءًا أساسيًا من العولمة على الرغم من الضغوط المتزايدة. وشكلت المدخلات الأجنبية 28% من الصادرات السلعية العالمية العام الماضي، وهو مستوى قياسي بحسب التقرير. علاوة على ذلك، كانت معدلات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في جميع الاقتصادات تقريبًا أعلى في عام 2022 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2018.

ويتناول التقرير كيفية تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وجائحة كوفيد-19 على سلاسل القيمة العالمية، مع مناقشة متعمقة لسلاسل توريد الطاقة وأشباه الموصلات. ويخلص التقرير إلى أن قيمة الصادرات وحصة المنتجات التي قد تشكل عنق الزجاجة - المنتجات التي تصدرها قلة قليلة من الاقتصادات - قد تضاعفت منذ عام 2000، من 9٪ إلى 19٪ من إجمالي التجارة، مما ساهم في ضعف سلاسل القيمة العالمية. كما كان هناك تركيز كبير في مصادر المدخلات الأجنبية.

علاوة على ذلك، أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة عدد المراحل في سلاسل القيمة العالمية من عام 2018 إلى عام 2020. وقد يكون هذا بسبب قيام الاقتصادات بتوريد منتجات من مصادر جديدة نتيجة لفرض تعريفات جمركية أعلى، ولكن في عام 2021 قد يحدث بعض هذا وانعكس اتجاه إطالة سلاسل القيمة العالمية، على الأرجح بسبب الوباء الذي يحد من الخيارات المتاحة.

وفيما يتعلق بالاستدامة، يقدم التقرير إطارًا شاملاً لحساب انبعاثات الكربون يتتبع انبعاثات الغازات الدفيئة على طول سلاسل القيمة العالمية ويقترح إطارًا مفاهيميًا للمساعدة في جعل سلاسل القيمة العالمية أكثر ملاءمة للبيئة.

ويؤكد التقرير أن سلاسل القيمة العالمية يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للشركات في الاقتصادات النامية من خلال تحسين الإنتاجية وتخفيف القيود ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأجور وتحسين ظروف العمل. ويشير التقرير إلى أن السياسات الرامية إلى جعل سلاسل القيمة العالمية أكثر شمولا ينبغي أن تركز على تسهيل الدخول إلى سلاسل القيمة العالمية وزيادة الآثار الإيجابية غير المباشرة على الاقتصاد المحلي.