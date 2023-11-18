تعويضات المتضررين من خط سير القطار الكهربائى السريع

كتب سيد الخلفاوى

شكلت وزارة النقل بتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لجنة لاستلام المستندات الدالة على ملكية الأراضى والمنازل والوحدات، من أهالى كفر العلو بحلوان المتضررين من مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى المسافة من حلوان وحتى العين السخنة، وذلك لإعداد جداول التعويضات الخاصة بهم.

ويعرض اليوم السابع طرق وقيمة التعويض المقرر صرفها للأهالى، وفقا لما أعلنه الفريق كامل الوزير وزير النقل.

التعويض "مالى أو وحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات".

تعويضات مالية أو بوحدات سكنية بديلة

كل شقه يقابلها شقة بديلة كتعويض وليس شقه واحده لإجمالى المبنى

إذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التى ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له

ترميم العقارات التي وقع عليها ضرر بسبب المشروع