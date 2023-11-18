تعرف على مشاريع مد خطوط السكة الحديد وربطها بالموانئ والمناطق الصناعية

تمد وزارة النقل، عددا من خطوط السكة الحديد للربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بالموانئ البحرية والمصانع فى المناطق الصناعية، لتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار، بهدف زيادة الاستثمارات والتصدير وتعزيز حركة التصنيع المحلى وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان فعالية حركة التجارة.

وفى النقاط التالية نوضح أهم مشاريع الربط الجارى تنفيذها.

انشاء وصلة خط سكة من السادات لكفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات بالمنوفية.

إنشاء وصلة فى المناشى بـ 6 أكتوبر بطول 60 كيلو من خط القاهرة / اسكندرية للربط مع ميناء الاسكندرية والقبارى.

إنشاء وصلة سكة حديد لميناء جرجوب البحرى تبلغ 40 كم لربطه بخط سكة حديد الإسكندرية/ مطروح/ السلوم.

إنشاء وصلة 62 كم من الروبيكى إلى بلبيس لربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان.

يتم ربط العاشر من رمضان والروبيكى مع خط سكك حديد القاهرة/ السويس.

يجرى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان وبلبيس مع سكك حديد السويس لميناء السخنة وسكك حديد بلبيس/ الإسماعيلية/ بورسعيد لميناء بورسعيد.