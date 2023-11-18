تعرف على مخاطر استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ

كتبت فاطمة خليل

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، من استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية ودون استشارة الطبيب، مؤكدا أن كثرة تناول المضادات الحيوية دون داع يتسبب فى تكوين بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية فى المستقبل، بمعنى أنه إذا أصابتك نوع من البكتيريا فى المستقبل تصبح لا تستجيب للمضاد الحيوى ولا تعالج.

وأكد استشارى الحساسية والمناعة أن استخدام المضادات الحيوية دون داع يتسبب فى موت البكتيريا النافعة بالجسم، وبالتالى تقل المناعة.

وأشار إلى أن المضادات الحيوية قد يصفها الطبيب فقط حال الاشتباه بوجود عدوى مشتركة بكتيرية وفيروسية، لكن العدوى الفيروسية علاجها يكون من خلال جهاز المناعة دون استخدام المضادات الحيوية.

وأضاف أن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا لا تحتاج إلى تناول مضاد حيوى لأنها عدوى فيروسية، موضحا أن العدوى الفيروسية تعالج بالراحة التامة وتناول السوائل وخافض الحرارة فى حال الإصابة بالحمى.

وشدد على ضرورة تعزيز جهاز المناعة باتباع عدة نصائح مهمة، منها التغذية الجيدة والمتوازنة التى تضم كافة العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وغسيل الأيدى جيداً بالماء والصابون، والبعد عن الأشخاص المرضى، والتباعد الاجتماعى.

جدير بالذكر أن مقاومة المضادات الحيوية هى طفرة تحدث فى بعض أنواع البكتيريا يسمح بها بالنمو والبقاء على قيد الحياة، فى ظل استمرار العلاج بالمضادات الحيوية، وتنتج مقاومة المضادات الحيوية عن سوء استخدام أدوية المضادات الحيوية بدون داع ودون استشارة طبيب.