تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة حارس فيلا للجنايات وتجديد حبس نصاب مدينة نصر

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة حارس فيلا للجنايات بتهمة السرقة، وتجديد حبس نصاب مدينة نصر.

البواب الحرامي

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة حارس فيلا، بتهمة سرقة محل عمله في منطقة التجمع الأول، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد، وقام بسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية.

مشاجرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة 3 طلاب برش خرطوش أطلقه من سلاح نارى، خلال مشاجرة أمام منزله فى المقطم.

النصب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين.

تجار الكيف

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بحيازة 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو بقصد الاتجار في منطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بإحالة المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.