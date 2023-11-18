اليوم السابع
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تجديد حبس شاب أصاب 3 طلاب برش خرطوش فى المقطم 15 يوما

السبت، 18 نوفمبر 2023 11:37 ص
تجديد حبس شاب أصاب 3 طلاب برش خرطوش فى المقطم 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة 3 طلاب برش خرطوش أطلقه من سلاح نارى، خلال مشاجرة أمام منزله فى المقطم. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقيق من الصحيفة الجنائية للمتهم، وتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه لاستكمال التحقيقات. 
 
تفاصيل الواقعة بدأت بإصابة 3 طلاب برش خرطوش أطلقه شخص من سلاحه النارى خلال مشاجرة أمام منزله فى منطقة المقطم مع شقيقه بسبب خلافات بينهما. 
 
تم نقل الطلاب إلى أحد المستشفيات بدائرة القسم، وبسؤال جهات التحقيق المجنى عليهم أكدوا صحة الواقعة وإصابتهم من أعيرة نارية أطلقها المتهم خلال مشاجرة أمام منزله.
 
 
 
 






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