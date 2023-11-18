اليوم السابع
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السبت، 18 نوفمبر 2023 10:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بيع زجاجة "ويسكى" عمرها 100 عام بمبلغ 2.7 مليون دولار ببريطانيا

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:58 م
بيع زجاجة "ويسكى" عمرها 100 عام بمبلغ 2.7 مليون دولار ببريطانيا زجاجة من ويسكى "ماكالان"
كتب محمد جمال

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أفادت شبكة "ايه بى سى نيوز" بأنه تم بيع زجاجة من ويسكى "ماكالان" البالغ عمرها 100 عام تقريبا فى مزاد سوثبى بالعاصمة البريطانية لندن بمبلغ 2.7 مليون دولار.

وقالت الشبكة إن "السعر النهائى البالغ 2.187 مليون جنيه إسترلينى (2.714 مليون دولار) يشمل رسوم المشترى المضافة بالإضافة إلى سعر البيع البالغ 1.75 مليون جنيه إسترليني. وقد تجاوز السعر التقديرات التى وضعت قبل البيع بشكل كبير".

وأشارت الشبكة إلى أن سعر زجاجة "ويسكى ماكالان أدامى عام 1926" يعتبر رقما قياسيا بالنسبة لزجاجة واحدة من المشروبات الكحولية. وهى أول زجاجة فى سلسلتها تخضع للترميم قبل المزاد. حيث تم استبدال السدادة القديمة وإلصاق ملصق صنعه الفنان الإيطالى فاليريو أدامي.

 







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