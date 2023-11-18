انطلاق الحملة الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية غدًا

الإسماعيلية- السيد فلاح

تبدأ مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، غدًا الأحد، انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، إن الحملة بداية من غدًا الأحد ولمدة شهر، مشيرًا إلي أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، والجمعيات الأهلية بالمحافظة.