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النيابة الإدارية تواصل إتاحة التسجيل إلكترونيا للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة

السبت، 18 نوفمبر 2023 02:00 ص
النيابة الإدارية تواصل إتاحة التسجيل إلكترونيا للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب أحمد حسني - أحمد عبد الهادي

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تواصل النيابة الإدارية، إتاحة التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمى لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر. 
 
ويُشترط في المتقدم:
 
- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 

 







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