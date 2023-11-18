المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سائقا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة هيروين مخدر بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة وسامح لاشين وسكرتارية تامر عبدالعظيم وسامي سمير.

تعود أحداث القضية رقم 3969 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2476 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد ع ر ع ع، 32 سنة، سائق، مقيم بمركز ابو حماد، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة هيروين مخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 41 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وقطعة حجرية من نفس المخدر بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.