المشدد 15 عامًا لميكانيكي و3 سنوات لمساعده لحيازتهما 21 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى، بمعاقبة كل من "م.ع.م" بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم " ك.ى.م"، بالسجن 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة خمسون ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 15827 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لأمر الضبط والاحضار للمتهم الأول " م.ع.م" ميكانيكى، فى قضية جنح قسم المنتزه ثالث، وبالانتقال إلى الوحدة السكنية التى دلت التحريات على اتخاذ المتهم محلا لإقامته تبين وجود المتهم الثانى "ك.ى.م" عاطل، وبحوزته طربة حشيش وضبط داخل الشقة على عدد 20 طربة حشيش، وبمواجهته أقر أن المواد المخدرة المضبوطة بقصد إعدادها للمتهم الأول لترويجها، وأن الشقة السكنية تخضع للسيطرة المادية للمتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.