اليوم السابع
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المركز الإعلامى للكنيسة ينشر أعداد الكنائس المدشنة بعهد البابا تواضروس الثانى

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:28 ص
المركز الإعلامى للكنيسة ينشر أعداد الكنائس المدشنة بعهد البابا تواضروس الثانى الكنائس المدشنة بعهد البابا تواضروس الثانى
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر. 
 
ونشر المركز الإعلامى للكنيسة أعداد الكنائس التى تم تدشينها فى عهد البابا تواضروس خلال الـ11 عاما وهى كالآتى: 
 
عام 2013 تم تدشين 15 كنيسة، 6 كنائس داخل مصر و9 خارج مصر منها 2 فى إيطاليا و7 فى النمسا.
 
عام 2014 تم تدشين 29 كنيسة منها 9 فى مصر و10 فى الخارج.
 
عام 2015 تم تدشين 28 كنيسة منها 8 فى مصر و19 خارج مصر.
 
عام 2016 تم تدشين 12 كنيسة منها 10 فى مصر و2 فى الخارج.
 
عام 2017 تم تدشين 13 كنيسة منها 6 فى مصر و7 فى الخارج.
 
عام 2018 تم تدشين 24 كنيسة منها 9 فى مصر و15 خارج مصر.
 
عام 2019 تم تدشين 16 كنيسة منها 7 فى مصر و9 خارج مصر.
 
عام 2021 تم تدشين 15 كنيسة فى مصر فقط.
 
عام 2022 تم تدشين 11 كنيسة منها 8 فى مصر و3 فى الخارج.
 
عام 2023 تم تدشين 9 كنائس منها 7 فى مصر و2 فى إيطاليا.
 
2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

2021
2021

2022
2022

2023
2023
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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