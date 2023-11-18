"المركزى للإحصاء": إفريقيا تقترب من خُمس سكان العالم فى 2023

أ ش أ

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان قارة إفريقيا بلغ (1.460) مليار نسمة بما يمثل 18.1% من سكان العالم الذى يبلغ (8.045) مليار نسمة فى عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم (9.709) مليار نسمة بحلول عام 2050 بزيادة سكانية قدرها 1.664 مليار نسمة مقارنة بعام 2023 ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية فى قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر من الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2023 - 2050).

جاء ذلك فى بيان أصدره الجهاز اليوم /السبت/ بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقى والذى يوافق اليوم الذى بدأ الاحتفال به عام 1990 بهدف رفع مستوى الوعى العام بأهمية الإحصاءات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التى تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة فى التحول الاقتصادى والتنمية المستدامة فى إفريقيا.

وكشف البيان أنه وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا (25.6%) من سكان العالم مقابل (18.1%) عام 2023 مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكانى لقارة إفريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التى من المتوقع انخفاض معدل النمو السكانى لها خلال عام 2050.

وأوضح البيان أن نيجيريا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان فى إقليم غرب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 223.8 مليون نسمة حيث تمثل 15.3% من جملة عدد سكان إفريقيا و2.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 6 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان، وتحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان فى إقليم شرق إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 126.5 مليون نسمة حيث تمثل 8.7% من جملة عدد سكان إفريقيا و1.6% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 11 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.

وأفاد بيان الجهاز أن جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان فى إقليم شمال إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 105.6 مليون نسمة حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان إفريقيا و1.4% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان، وتحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان فى إقليم وسط إفريقيا عام 2023 ،بعدد سكان يبلغ 102.2مليون نسمة حيث تمثل 7.0% من جملة عدد سكان إفريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 15 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.

ولفت إلى أن جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان فى إقليم جنوب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 60.4 مليون نسمة حيث تمثل 4.1% من جملة عدد سكان إفريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 24 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان.

وحول أهم المؤشرات الديموجرافية لسكان قارة إفريقيا فى 2023 فقد أظهر البيان أنه وفقاً لمعدل المواليد سجلت النيجر وتشاد والصومال المراتب الأولى فى معدلات المواليد وفقاً لأقاليم القارة الإفريقية وبلغ معدل المواليد بهذه الدول (46.86، 39.85، 37.71) مولود لكل 1000 من السكان على الترتيب وقد سجلت النيجر أعلى معدل مواليد بالقارة.

وبالنسبة لمعدل الوفيات فقد سجلت دولة (إفريقيا الوسطى) بإقليم وسط إفريقيا (11.51 حالة وفاة لكل 1000 من السكان) وهو اعلى معدل على مستوى إفريقيا وجاءت فى الترتيب 17 بين دول العالم.

وكشف البيان أن معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة)2023 فقد احتلت الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وسيراليون أعلى معدلات لوفيات الرضع بأقاليم القارة الإفريقية عام 2023 وبلغ المعدل بهذه الدول (85.06، 81.74، 72.3) لكل 1000 مولود حى وتسجل الصومال أكبر معدل وفيات رضع بالقارة الإفريقية.