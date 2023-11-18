اليوم السابع
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مستنكرةً جريمة"الفاخورة"..

الكويت: نرفض استمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين العزل بغزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 10:30 م
الكويت: نرفض استمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين العزل بغزة ضحايا قصف مدرسة الفاخورة
إيمان حنا

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أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) والواقعة في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم نساء وأطفال. وفق"كونا".

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان مساء اليوم السبت- رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة، لتكرر مطالبتها للوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها، وتدعو إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.







الفاخورة

مدرسة الفاخورة

غزة

حرب غزة



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