وذكرت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الجمعة- أن الدورة الاعتيادية الثانية للمجلس التنفيذي نجحت في ختام أعمالها بمقر البرنامج في روما في إصدار بيان رسمي حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، عقب مشاورات ومفاوضات متصلة قادتها دولة الكويت مع بقية دول المجلس حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمساعي الحثيثة التي بذلتها الكويت بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية لدى برنامج الأغذية العالمي.

وأشارت الى أن المجلس التنفيذي كلف رئيسه في البيان الرسمي أن يرفع الى المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين "وجهات النظر القوية لممثلي الدول الأعضاء بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن يضطلع البرنامج وبصورة فعالة بولايته المتمثلة في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وعلى الفور لجميع المدنيين في قطاع غزة".

وشدد ممثل دولة الكويت لدى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المهندس يوسف جحيل، على أن برنامج الأغذية العالمي يمتلك القدرات اللوجستية المتميزة التي تمكنه من سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة جوع مهولة في ظل انقطاع الامدادات الغذائية بكل أشكالها للمدنيين.

وقال منتقدا مواقف بعض الدول من العدوان إن العار على كل من صفق لقوات الاحتلال وهي تقتل الأطفال والنساء، على الازدواجية التي لا مثيل لها بين التعامل مع الأزمات الأخرى بالتباكي على ضحايا الصراع وبين العدوان على غزة لأولئك الذين لاذوا بالصمت خوفا من هجوم جيش الاحتلال الإعلامي".

واستنكر ممثل الكويت الذين لا يرون التطهير العرقي ولا القصف العشوائي للمدنيين ولا قتل الأطفال ولا التهجير الجماعي في غزة كأن ما نشهده كل يوم على مرمى ومسمع العالم هو من وحي الخيال.

ووجه اللوم إلى من "تشدق بالمبادئ الدولية والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والتضامن والحقوق الأساسية بالحصول على الغذاء والماء وتمكين المرأة والفتيات" متسائلا "أين ذهبت هذه الشعارات أمام آلة القتل والدمار لقوات الاحتلال في غزة ودفن الأطفال والنساء أشلاء تحت الدمار.

وأعيد انتخاب الكويت لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المكون من 36 دولة والذي تولت رئاسته في الفترة من 2016 الى 2018 لفترة رابعة في السنوات العشر الأخيرة للمشاركة حتى 31 ديسمبر 2024 في ادارة أهم وكالات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة وعملياتها الانسانية.