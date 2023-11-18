اليوم السابع
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الكنيسة تواصل استقبال التبرعات لصالح أهالى قطاع غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 08:00 ص
الكنيسة تواصل استقبال التبرعات لصالح أهالى قطاع غزة كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة. 

وأدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

 

 

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

قطاع غزه

اهالى قطاع غزه



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