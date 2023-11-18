القسام: فقدنا الاتصال بعدد من المكلفين بحماية رهائن الاحتلال ومصيرهم مجهول

وكالات

كشفت مصادر مطلعة أن كتائب القسام أعلنت فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية رهائن الاحتلال الإسرائيلي وأكدت أن مصير الرهائن والمجموعات المكلفة بحمايتهم لا يزال مجهولاً.

واستمرت مجازر الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حيث كثفت قوات الاحتلال من غاراتها وهجومها فى قطاع غزة.

كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق النازحين فى مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا"، فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول عشرات الشهداء إلى المستشفى الإندونيسى، فى المجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى المدرسة، التى تؤوى آلاف النازحين شمال قطاع غزة.

وقد أعلن التلفزيون الفلسطينى ارتفاع عدد الشهداء إلى 200 شهيد فضلا عن إصابة العشرات.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجازر الجماعية المتلاحقة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى، ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والتى كان آخرها المجزرة البشعة فى مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرا.